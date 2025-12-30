HABITATGE
Un dels blocs Voravia de Balàfia ja mostra la seua nova ‘cara’: adeu als maons
Aquests blocs antics són els únics de la ciutat que s’han acollit als ajuts de fons europeus Next Generation destinats a la rehabilitació energètica d’aquest tipus d’edificis.
Un dels edificis dels blocs del Grup Voravia del barri de Balàfia de Lleida ja mostra la seua nova cara. Després d’haver estat sotmesa a obres de rehabilitació, la façana de maons ja és història, com mostra la imatge. Els treballs segueixen actualment en un altre dels immobles del grup.
