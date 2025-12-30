SEGRE

Un dels blocs Voravia de Balàfia ja mostra la seua nova ‘cara’: adeu als maons

Aquests blocs antics són els únics de la ciutat que s’han acollit als ajuts de fons europeus Next Generation destinats a la rehabilitació energètica d’aquest tipus d’edificis.

Operaris van retirar ahir bastides d’aquest bloc. - S.E.

Un dels edificis dels blocs del Grup Voravia del barri de Balàfia de Lleida ja mostra la seua nova cara. Després d’haver estat sotmesa a obres de rehabilitació, la façana de maons ja és història, com mostra la imatge. Els treballs segueixen actualment en un altre dels immobles del grup.

Aquests blocs antics són els únics de la ciutat que s’han acollit als ajuts de fons europeus Next Generation destinats a la rehabilitació energètica d’aquest tipus d’edificis.

