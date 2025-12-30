URBANISME
Vorera en mal estat a Jaume II davant del campus de Cappont
Així mateix, la zona central de la vorera, on hi ha habilitat també el carril bici, presenta en un punt un gran desnivell, que ha estat senyalitzat amb pintura amb l’objectiu d’intentar evitar caigudes.
El tram de la vorera del carrer Jaume II situat davant del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) es troba en molt mal estat. A la zona més pròxima als arbres el paviment està bombat i les lloses aixecades i destrossades.
Així mateix, la zona central de la vorera, on hi ha habilitat també el carril bici, presenta en un punt un gran desnivell, que ha estat senyalitzat amb pintura amb l’objectiu d’intentar evitar caigudes.