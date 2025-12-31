Detingut per un robatori amb força i estafes bancàries a Lleida
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat a Lleida un home de 41 anys acusat d'un robatori amb força a interior de vehicle i per estafes bancàries.
La detenció és el resultat d'una investigació iniciada el passat dia 10 de desembre després de tenir coneixement d'un robatori amb força a interior de vehicle. Pels volts de les 14.30 hores, van forçar el vidre de la porta de l'acompanyant d'un turisme i van sostreure una jaqueta, unes ulleres de sol i una cartera amb documentació i targetes de crèdit, amb les que es van fer dues operacions en un establiment de restauració del carrer Templers i en un supermercat del carrer Lluís Companys.
Les gestions dels agents de la Unitat d'Investigació de Lleida van permetre identificar el presumpte autor del robatori inicial i les compres fraudulentes. A més durant la investigació també es va poder relacionar l'home amb la presumpta utilització d'una de les targetes sostretes en tres establiments comercials del carrer Doctora Castells.
Tot apunta que anava acompanyat d’un altre home, conegut per detencions anteriors, que també hauria participat en els fets.
Aquest dilluns, pels volts de les 19.25 hores, una patrulla va localitzar i detenir al carrer del Veguer Carcassona al presumpte autor dels fets.
La investigació continua oberta per tal de detenir el segon implicat en els fets. El detingut, amb antecedents, passarà avui a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.