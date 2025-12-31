TRÀNSIT
Hi haurà sancions de 80 euros per no portar la balisa V-16 al vehicle
La DGT matisa que “no farem controls per multar, com tampoc en fèiem amb els triangles”. Obligatòria a partir de demà per senyalitzar avaries
La balisa V-16 serà obligatòria a partir de demà 1 de gener per senyalitzar avaries i accidents a la carretera. No portar-la al vehicle o portar-ne una que no estigui homologada implicarà una sanció considerada lleu de 80 euros, que és la mateixa quantitat que l’establerta per al que no portés els triangles de presenyalització. Tanmateix, la Direcció General de Trànsit (DGT) va insistir ahir que “no hi ha vocació de multar” amb l’obligatorietat que els conductors la portin.
“No hi ha cap vocació de multar. Substituïm els triangles per aquest dispositiu que el que fa és aportar seguretat. Aquesta V-16 lluminosa i connectada millorarà la nostra seguretat”, va assegurar la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, en entrevistes a diferents ràdios.
La número 2 de Pere Navarro va destacar que “encara hi ha marge” perquè els conductors adquireixin la balisa V-16 obligatòria. “Tenim dies per dotar-nos d’aquest dispositiu de seguretat”, va necessitar.
Des de la DGT recorden que aquest dispositiu, que substituirà els triangles d’emergència, té per objectiu reduir la sinistralitat, evitant que els ocupants del vehicle accidentat l’hagin d’abandonar per col·locar-lo i avisant la resta de conductors de la zona que hi ha un vehicle avariat.
Per la seua part, el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, va explicar que la balisa “no està connectada amb el 112”, per la qual cosa continuarà sent necessari trucar per activar els serveis d’emergències. Ho va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual va assenyalar que la balisa sí que està connectada al núvol 3.0 de la Direcció General de Trànsit (DGT) i que podran rebre informació dels vehicles avariats, encara que aquesta informació ja la reben en l’actualitat per part del 112. “Serà probablement redundant en algunes ocasions.”
Lamiel va recomanar als usuaris que, encara que ja no serà necessari col·locar el triangle, no es confiïn, abandonin el vehicle “pel costat segur”, es protegeixin darrere de la mitjana o les proteccions de formigó i truquin al 112.
A més, va assenyalar que, en el cas de Catalunya, els dotze atropellaments de vianants es van deure “majoritàriament” al fet que estaven creuant o circulant per la via, però no col·locant un triangle després d’una avaria.
Han de portar la balisa V-16 els turismes, furgonetes, autobusos, vehicles mixtos, camions i conjunts de vehicles no especials. En el cas de les motocicletes, es recomana utilitzar-la per raons de seguretat encara que no existeix obligació.