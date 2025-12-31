SANITAT
La incidència de la grip cau un 37% a Lleida però segueix a nivell molt alt
Els casos baixen per primera vegada en sis setmanes tant al pla com al Pirineu. Encara que la taxa per cada 100.000 habitants supera la mitjana catalana
La incidència de la grip comença a baixar a Lleida, malgrat que es manté encara a un nivell molt alt, per tercera setmana consecutiva. Segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic), la setmana del 22 al 28 d’aquest mes es va registrar una taxa de 358 casos per cada 100.000 habitants, davant dels 563 de la setmana anterior.
Així mateix, a l’Alt Pirineu i Aran, ha descendit de 526 a 314. No obstant, en ambdós casos se situa per sobre de la mitjana de Catalunya, que és de 236, dos setmanes després d’haver assolit el pic de contagis amb una taxa de 759, a les portes de les festes nadalenques.
A tota la demarcació els diagnòstics de grip en l’Atenció Primària van disminuir de 2.565 a 1.616, un 37%. Per regions sanitàries, al pla s’ha reduït en un 36,3% al passar de 2.179 a 1.386, després de sis setmanes d’increments. La majoria de casos són de persones menors de seixanta anys (1.142) i el col·lectiu més afectat és de la forquilla entre 15 i 44, amb 517 casos. Segons el Sivic hi ha 5 persones hospitalitzades. A més, indica que el 41,51% de la població està vacunada, encara que el percentatge és molt més elevat entre les persones grans i assoleix un 73,11% en les de vuitanta o més anys.
A les comarques de muntanya, els diagnòstics de grip han caigut un 40,4%, en concret de 386 a 230, i les més afectades també són les persones menors de seixanta anys (179, de les quals 71 tenen entre 15 i 44 anys). Està immunitzada un 41,09% de la població del Pirineu, el 71,34% en el cas dels majors de vuitanta.
En el conjunt de Catalunya, l’última setmana es van diagnosticar 13.692 casos de grip, davant els 30.362 de la setmana anterior, un 54,4%. En el pic de l’epidèmia, es van registrar 33.078 diagnòstics, xifra molt superior a la d’anys anteriors i que a més va arribar abans. Aquest any el virus de la grip ha mutat i la vacuna no està sent tan efectiva.
U
La broquiolitis, al contrari que la grip, va en augment a Lleida. Segons dades del Sivic, al pla de Lleida la setmana passada es van diagnosticar 50 casos, davant dels 37 de l’anterior, la qual cosa suposa un increment del 35,1%. La majoria de casos corresponen a nadons i nens de fins a quatre anys. A les comarques de muntanya, tanmateix, els diagnòstics han baixat de 13 a 9.
El percentatge de vacunació és del 94,89% a Ponent i del 91,48% a l’Alt Pirineu i Aran.