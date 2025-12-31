Larrosa perd la qüestió de confiança pel ‘no’ de tota l’oposició i demana “reflexionar”
El govern socialista defensa el seu pressupost mentre PP, ERC, Junts, Vox i Comú veuen falta de voluntat de negociar
Tal com estava previst, sense cap gir de guió d’última hora, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va perdre dimecres la qüestió de confiança a què es va sotmetre en un ple extraordinari després de no haver prosperat la seua proposta de pressupostos per a aquest any 2026, també pel 'no' de tots els grups. La votació, que va ser nominal i en veu alta, es va saldar amb 9 'sí' dels regidors del govern socialista i el mateix alcalde, i 18 'no' de tots els edils de PP, ERC, Junts, Vox i Comú.
A partir d’ara, s’obre un termini d’un mes perquè l’oposició negociï i presenti una moció de censura amb un candidat alternatiu per desbancar Larrosa, una cosa que sembla impossible. Si no es presenta, els comptes quedaran aprovats de manera automàtica. En tot cas, després de la votació, l’alcalde va instar a tots a fer una “reflexió col·lectiva” durant aquest temps “sobre proritats, manera de fer política, qui ha de liderar un govern i en quines condicions”. Va assegurar que ell mateix la farà i que al febrer anunciarà les decisions que prendrà per a “el ressorgir i per reprogramar i millorar l’acció del govern, estar amb la ciutadania, avançar en orgull de ciutat i protegir els que més ho necessiten”.
El govern va defensar que el pressupost permetria millorar la vida dels ciutadans, fet que l’oposició va posar en dubte i li va retreure mancada de voluntat per negociar-lo. Mentrestant, els socialistes van acusar l’oposició de bloquejar-lo i el seu portaveu, Cristina Morón, no veu possible un govern alternatiu.
El cap de l’oposició, Xavi Palau (PP), va afirmar que aquest govern “no aporta fiabilitat ni seguretat”, es va preguntar si la ciutat és ara millor que com la va deixar l’alcalde republicà Miquel Pueyo i va considerar que la gestió socialista genera “desconfiança i intranquil·litat”. A més, va voler deixar clar que, al final, el pressupost s’aprovarà “amb la llei a la mà, però no per vots”.
La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, creu que Larrosa pateix un “efecte bumerang”, ja que el 2021 es va viure la situació contrària amb una qüestió de confiança al llavors alcalde Pueyo. El va animar a “parar, posar el stop, i triar el camí”, i va remarcar que “això no va de pressupostos, sinó de model de ciutat i de valors”. “N’hi ha prou de ballar i posi’s a treballar i governi per a tothom. Llavors mereixerà la nostra confiança”, va subratllar.
Per la seua part, Violant Cervera, portaveu de Junts, partit que fins ara havia estat el principal soci del govern, va opinar que Larrosa ha utilitzat la qüestió de confiança per aprovar els comptes “de manera unilateral” i li va advertir que a partir d’ara es veurà obligat a negociar el contingut dels pressupostos “dia a dia” amb la resta de grups. “No s’ha adonat que no té majoria absoluta i que les qüestions més importants s’han de consensuar”, va incidir. També es va referir a la postura de l’alcalde en l’anterior qüestió de confiança. “Llavors va demanar a Pueyo que fes un pas al costat i ara li pregunto com veu que no li donin la confiança avui”, va postil·lar.
La portaveu de Vox, Gloria Rico, va dir que el model de ciutat de Larrosa representa el “socialisme caspós” i va retreure que el pressupost “no reforci la seguretat i l’impuls a l’economia social i no prioritzi els veïns per davant de la ideologia”.
Laura Bergés, portaveu del Comú, va criticar, com la resta de grups, la falta de voluntat del govern per arribar a acords, malgrat governar en minoria. “Plantegen o el meu, o res, i això és irresponsable”, va assenyalar, i va considerar que el PSC “segueix instal·lat en el model de gestió de 2015, caduc, que va pactar amb la dreta, primer amb PP i Cs i després amb Junts”. “Reiterem la possibilitat de fer valer una majoria progressista en el ple”, va sentenciar.