MOBILITAT
Més de noranta infraccions a la Zona de Baixes Emissions de Lleida en el primer any de funcionament
Se circumscriu al Barri Antic i hi va haver moratòria el primer semestre. També ha tramitat 286 sol·licituds d’exempcions per poder circular sense complir els requisits, de les quals 209 han estat acceptades
Aquest dijous es compleix un any de la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a Lleida, que se circumscriu al Centre Històric, i la Paeria ha registrat 93 infraccions i 94 consultes. Els primers sis mesos hi va haver moratòria, així que la mitjana és de més de tres per setmana. Els vehicles matriculats a Lleida no tenen restriccions per a circular per la ZBE, mentre que els de fora han de tenir l’etiqueta ambiental 0, ECO, C o B.
A més, també poden demanar l’exempció de les restriccions els vehicles comercials i industrials per a centres sanitaris i farmàcies, usuaris de garatges privats, vehicles del ram de la construcció, mudances o activitats singulars, vehicles històrics, hotels o reparacions de vehicles.
Els que han incomplert aquests requisits s’enfronten a sancions de 200 euros. A partir de demà, els B d’etiqueta tampoc no podran circular si la Generalitat declara un episodi ambiental, tret que disposin d’una excepció.
L’ajuntament ha tramitat 286 sol·licituds d’exempció, de les quals 209 han estat acceptades, 44 estan pendents i 33 han estat rebutjades. De les tramitades, prop del 30% són de persones amb mobilitat reduïda i sobre el 25%, d’altres excepcions. Aquest any cada vehicle ha pogut obtenir 12 accessos i a partir de demà podran arribar a 24. A més, el consistori va indicar que un 90% dels vehicles que han circulat per la ZBE disposaven d’etiqueta ambiental i un 10 per cent els faltava i/o eren estrangers.
La ZBE té com a límits la rambla Ferran, Francesc Macià, Blondel, l’avinguda Catalunya, la rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba i Príncep de Viana. A partir del 2028 s’ampliarà a Noguerola, Escorxador, Universitat i Humbert Torres, i el 2030 arribarà fins a Cappont i el nou límit serà l’Ll-11.
Balanç positiu de la Paeria i els veïns diuen que res ha millorat
La tinenta d’alcalde de Seguretat i Mobilitat, Cristina Morón, fa un balanç “positiu” del primer any d’aplicació de la ZBE i destaca que “hem estat capaços d’aplicar una normativa molt exigent, però absolutament necessària per millorar la qualitat de l’aire de la ciutat, i sense generar un gran enrenou entre la ciutadania, gradualment i de manera molt pedagògica”.
Així mateix, va subratllar que ha registrat una “acollida positiva, tenint en compte que era una norma nova i contundent, però la ciutadania ha entès que hem de caminar cap a una mobilitat més sostenible per tenir un aire més net”.Per la seua banda, un portaveu de l’entitat veïnal de Jaume I el Conqueridor assegura que els veïns “no han notat cap diferència” en la circulació de vehicles pel barri durant aquest any. De fet, assegura que el Centre Històric està “cada vegada pitjor”, en termes generals.