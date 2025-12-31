RENFE
Usuaris demanen rebaixar els nous abonaments Avant
Els de 10 viatges pugen un 20% a partir de demà. La resta s’inclouen en un de nou que només premia viatgers quotidians
La Plataforma d’Usuaris d’Avant de Catalunya demana revisar a la baixa els preus dels nous abonaments Avant, el Passi Via i l’Abonament 10-30, per revertir els “increments encoberts” que asseguren que Renfe hi amaga. Els nous títols, que s’activaran demà, substituiran les diferents Targetes Plus vigents fins al moment, que es podran utilitzar fins al proper 31 de gener.
En el cas dels abonaments de deu viatges, els usuaris denuncien pujades superiors al 20% en tots els casos. Entre Lleida i Barcelona, cada trajecte passarà de costar 6,4 euros (amb la Targeta Plus 10) a 7,8 euros (amb el nou Abonament 10-30). Entre Lleida i Tarragona, pujaran de 3,1 a 3,8 euros.
La resta de Targetes Plus (10-45 i 30/50) desapareixeran i es reconvertiran en el nou Passi Via, que estableix una subscripció trimestral amb descomptes mínims del 45% que s’incrementen a mesura que l’usuari realitza més viatges. La plataforma denuncia que “continua penalitzant les anul·lacions amb menys de 60 minuts d’antelació” i explica que, “malgrat que elimina la pèrdua de bitllets no utilitzats dins del període de validesa, una millora respecte als abonaments anteriors, no s’ha avançat en la flexibilització reclamada pels usuaris, mantenint dificultats estructurals per als viatgers freqüents”.
Així mateix, els usuaris lamenten que Renfe no ha publicat els preus concrets del Passi Via, cosa que “impedeix saber com es calculen ni quina escala de descomptes s’aplica, que és interna i modificable”.
Calculen que, amb el nou títol, el preu mitjà per bitllet és superior al de l’antic 30/50 si es porten a terme menys de seixanta-un viatges en tres mesos. “Els usuaris que viatgen fins a quatre vegades per setmana pagaran més, només els viatgers diaris se’n beneficiaran econòmicament, malgrat que la millora és poc rellevant”, asseguren.
D’altra banda, Renfe va posar ahir a la venda els bitllets del servei Sòria Enllaç AVE, que connecta la capital soriana amb l’estació de Calataiud i, per tant, amb la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona.