'La Factoria dels Reixos' obre les seues portes a la Llotja i gairebé exhaureix les 13.000 entrades de les funcions d'enguany
L'espectacle familiar ensenyarà els preparatius per la festa més especial pels petits de la casa durant les tretze sessions programades fins diumenge
La Factoria dels Reixos, l'espectacle que revela els preparatius de la nit més màgica de l'any, ha iniciat les seves funcions aquest divendres a la Llotja de Lleida. Amb una previsió de tretze sessions fins al diumenge, la proposta ha exhaurit més del 92% de les prop de 13.000 entrades disponibles. Aquesta iniciativa teatral i musical, que celebra la seva sisena edició des de 2020 i repeteix escenari per tercer any consecutiu des de 2023, s'ha consolidat com una de les activitats infantils i familiars més destacades durant les festes de Nadal a la capital del Segrià.
'La Factoria dels Reixos' endinsa el públic en el treball de la fàbrica més fantàstica per descobrir els secrets de la nit més màgica de l'any. Ofereix un viatge de 50 minuts per diferents escenes on els actors de cinc companyies teatrals mostren la feinada que hi ha per tal que tot estigui a punt per a l'arribada dels Reis d'Orient a Lleida.
Entre les novetats, enguany la plaça de la Llotja incorpora una portalada i compta un any més amb uns personatges que donen la benvinguda i acompanyen el públic en l'accés a l'edifici. D'aquesta manera, aquest espai exterior es converteix en un punt de trobada, on també es fa la recollida de cartes i hi ha una creperia per amenitzar l'espera.
Aquest any a 'La Factoria dels Reixos' hi participen un centenar de persones entre actors i actrius de cinc companyies que van canviant: Lo Somriure Solidari, Zum Zum, Xip Xap, Tandor & Paxton i Inhabitants, nova incorporació d'enguany. La presentació del muntatge va a càrrec de Jesús Agelet i Begonya Ferrer.
L'espectacle se centra en la interpretació de diferents oficis, com ara els acomodadors, els carters reials, els embolicadors de regals, el servei elèctric, els pastissers de l'obrador del tortell i els carboners. A més, enguany s'hi han incorporat nous treballadors i oficis, com 'l'Acadèmia de l'Oh!', que ensenya al públic a sorprendre. A la sortida, uns soldats capgrossos animen els infants a dipositar les seves cartes a les bústies reials.
El director artístic, Ramon Molins, ha destacat que l'espectacle també ha renovat una part de les imatges de l'escenografia perquè hi ha molt públic fidel que repeteix cada any i volen oferir-li noves sorpreses. Molins ha subratllat la importància de treballar amb companyies de la ciutat "de molt nivell" per respondre a la demanda dels espectadors, que en molts casos provenen de fora de Lleida.
El segon tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes, ha concretat que el muntatge ja ha venut el 92% de les 12.900 entrades disponibles i que això demostra la "consolidació" d'aquesta proposta de "referència" a les comarques de Lleida. El regidor ha avançat que un centenar d'infants que "potser no haurien pogut venir per altres mitjans" podran assistir a alguna de les funcions de l'espectacle.
L'organització destaca que la Factoria és un exemple de producció pròpia amb la complicitat de diferents agents: companyies de teatre professional de la ciutat, cos de dansa, empreses del món audiovisual i de serveis, així com l'Institut d'Estudis Ilerdencs i les diferents empreses patrocinadores: Bbiosca, Ilnet, sic24 i Plusfresc.