Més de 100 artistes i 12 carrosses acompanyaran als Reixos a Lleida en una Cavalcada que podria estar marcada per la neu
Les previsions actuals indiquen que podria nevar a la capital del Segrià durant el diumenge 4 i el dilluns 5, abans del seguici
El 5 de gener, a la vigília del dia dels Reis d'Orient, Ses Majestats tenen previst arribar en tren a la capital del Segrià cap a les 17.30 hores, en una jornada en què la neu podria fer acte de presència a la ciutat de Lleida. Si les previsions no ho impedeixen, la Cavalcada s'iniciarà a les 17.00 amb un espectacle d'animació a la plaça de l'Estació, que tindrà un espai tranquil especialment pensat per als infants amb trastorns de l'espectre autista.
Els reis hi arribaran a les 17.35 i el recorregut començarà a les 18.00. La desfilada recorrerà la plaça Ramon Berenguer IV, la banda dels números imparells de la renovada rambla de Ferran, l'avinguda Francesc Macià, l'avinguda Blondel, l'avinguda de Madrid i la plaça Espanya, i tornarà per l'avinguda Blondel, fins a arribar davant de la Paeria cap a les 20.00.
L'itinerari, de més de dos quilòmetres, comptarà amb la participació de més d'un centenar d'artistes, 60 nens i nenes de la ciutat escollits per sorteig, els Armats de la Sang i els Castellers de Lleida, que ajuden en el repartiment de caramels, a més de personal de Seguretat, Protecció Civil, serveis sanitaris i cossos de seguretat. Hi haurà 12 carrosses i es llençaran dues tones de caramels lliures d'al·lèrgens.
Posteriorment, els Reis d'Orient es desplaçaran al balcó del consistori, des d'on rebran les claus que obren totes les portes de la ciutat. Els nens i nenes que ho desitgin podran saludar els reis al Palau de la Paeria. El missatge dels Reis des del balcó de la Paeria es farà també en llenguatge dels signes.