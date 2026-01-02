Més de 20.000 llicències d’armes actives a Lleida, un centenar de les quals per a defensa personal a l’acreditar un risc
Augmenten els residents amb permís de més de 80 anys, i 78 són adolescents de 14 a 17 anys
Més de 20.000 llicències i autoritzacions per a l’ús i possessió d’armes estaven actives a finals del 2024 a les comarques lleidatanes. Són les últimes dades publicades pel ministeri de l’Interior en el seu anuari estadístic. Aquesta xifra suposa un augment respecte a les autoritzacions en vigor a finals del 2023, que eren 19.781, la qual cosa representa un increment de l’1,2%. En total, la Guàrdia Civil tenia registrades 34.734 armes, de diferents tipus, l’any 2024 a la província de Lleida. Una xifra molt similar a la del 2023.
Per tipus, més d’un centenar de llicències, concretament 121, són per a armes de defensa personal. Per comptar amb aquest tipus de permisos, la concessió dels quals, remarca el ministeri, tindrà caràcter restrictiu, s’haurà de demostrar que existeix un risc especial i d’estricta necessitat.
Quant a les armes, més del 60% són escopetes de caça, a banda d’armes llargues per a vigilància o tir esportiu. Així mateix, hi ha registrades més de 2.400 armes curtes (pistoles i revòlvers), 484 considerades antigues o històriques i també hi havia censades 16 ballestes. En tots els casos, la concessió de qualsevol llicència va lligada a una sèrie de requisits que inclouen proves físiques i psicològiques, a més de sotmetre’s a revisions en funció del tipus d’autorització i d’arma.
Així mateix, des de la Guàrdia Civil s’indica que cada llicència porta lligat un nombre màxim d’armes de què es pot disposar.
Per edats, les dades d’Interior assenyalen que la franja amb més nombre de llicències a la província de Lleida és la que va dels 60 als 69 anys, amb 4.937; seguida dels lleidatans de 50 a 59 anys, amb 4.066. Val a destacar que prop del 20% dels lleidatans amb llicència tenen 70 anys o més, dels quals 725 superaven els 80, un 33% més respecte a 2023. D’altra banda, 78 adolescents d’entre 14 i 17 anys de les comarques de Ponent tenien llicència, una xifra inferior a la del 2023, quan eren 80. En aquests casos, la normativa assenyala que l’autorització empara la tinença i l’ús d’armes llargues per a caça major i per al tir esportiu, sempre acompanyats d’una persona major d’edat que tingui llicència.
Les claus
Només el 4%, de dones. En el conjunt de l’Estat, hi ha 1.444.368 llicències i autoritzacions d’armes i només el 4,4% corresponen a dones, segons les dades d’anuari del ministeri de l’Interior. Unes llicències que emparen 2.669.578 armes, la majoria escopetes de caça i altres armes llargues, de les quals 238.163 corresponen a Catalunya, amb 134.219 llicències en vigor a finals del 2024. D’aquestes, 371 eren per a menors d’edat.