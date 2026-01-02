SEGRE

URBANISME

Ultimen la remodelació de dos carrers de Lleida: Hostal de la Bordeta i Flix

Els treballs consisteixen en l’ampliació de les voreres i la instal·lació de nou mobiliari, arbres, xarxa d’aigua i enllumenat

Les obres dels carrers Hostal de la Bordeta i Flix porten setmanes en marxa. - PAU PASCUAL PRAT

Redacció

La remodelació del carrer Hostal de la Bordeta i l’avinguda Flix, que va començar fa setmanes, està encarant la recta final. L’objectiu és millorar l’accessibilitat, els itineraris per a vianants i bicicletes i la seguretat viària. Els treballs consisteixen en l’ampliació de les voreres i la instal·lació de nou mobiliari, arbres, xarxa d’aigua i enllumenat. Així mateix, s’instal·laran semàfors a l’encreuament de l’avinguda les Garrigues amb els carrers Palauet i Juneda i també es millora l’encreuament d’està última via amb Ignasi Bastús.

Amb motiu d’aquestes obres, des del setembre passat es va modificar la línia d’autobusos L-7 i es van anul·lar provisionalment tres parades. Els vehicles es desvien per l’avinguda de la Canadenca i el carrer Campament i passen per Miquel Batllori fins a enllaçar amb el seu recorregut habitual a l’altura de la plaça Sant Jordi.

