ENSENYAMENT
Més de 3.700 firmes de personal educatiu per exigir més recursos
Representen prop del 60% del total del col·lectiu a Lleida i a tot Catalunya se superen les 42.500 adhesions. Reclamen més sou i reduir les ràtios
Els sindicats educatius han obtingut de moment 3.737 firmes a la demarcació de Lleida per reclamar una “dignificació” de la professió docent, la qual cosa representa un 8,7% de les 42.566 recollides a tot Catalunya. La majoria, 3.148, corresponen al pla i 589, al Pirineu. El seu objectiu és aconseguir el suport del 70% del personal dels centres, per mostrar força davant del departament d’Educació i assolir les seues reivindicacions, que són recuperar el 25% del poder adquisitiu perdut en els últims anys i revertir la sobrecàrrega de treball amb menys burocràcia, més recursos i una disminució de la ràtio d’alumnes per classe. Si no les aconsegueixen, ja han amenaçat amb vaga a partir de l’11 de febrer.
En el cas de Lleida, les firmes del pla representen el 58,8% del personal i les de les comarques de muntanya, un 52,8%, les dos per sobre del percentatge del conjunt de Catalunya, que és del 50,7%.El Segrià, en correspondència al seu volum de població més gran, és la comarca amb més adhesions, en concret 1.789, la qual cosa suposa un 60,8% del personal educatiu. A l’Urgell hi ha 394 firmes (68,6%), al Pla d’Urgell són 341 (59,5%); a la Noguera, 276 (48,3%); a la Segarra, 188 (45,5%) i a les Garrigues, 153 (60,7%).
Pel que fa a les comarques del Pirineu, de moment porten recollides 164 adhesions al Pallars Jussà (77,7%) i 97 al Pallars Sobirà (77,6%), 96 a Aran (55,5%), 63 a l’Alt Urgell (22,5%) i 61 a l’Alta Ribagorça (70,1%). Així mateix, al Solsonès en tenen 66, un 32,7%.
P
La conselleria d’Educació i FP ha publicat les noves concrecions curriculars de les matèries d’ESO, que ja poden consultar els instituts. El mes d’abril passat es van posar a disposició les primeres orientacions en matemàtiques i llengües, i des d’aquesta setmana ja estan disponibles les concrecions de biologia i geologia i de física i química (assignatures que ha fusionat malgrat les queixes dels docents), així com de música, i tecnologia i digitalització.
El departament afirma que ha treballat aquests documents –que suposen concretar i seqüenciar els principals sabers dels currículums– per facilitar als docents la programació de les situacions d’aprenentatge i, d’aquesta manera, “donar resposta a la necessitat expressada per equips directius i professorat”. Inclouen els coneixements “clau” en cada matèria i curs, així com exemples pràctics per aplicar a l’aula. És a dir, estableixen els sabers essencials imprescindibles que l’alumnat necessita adquirir per avançar en les seues diferents etapes educatives.D’altra banda, els pròxims documents que publicarà la conselleria seran els de llengua estrangera de Primària i ESO, ciències socials d’ESO, coneixement del medi natural, social i cultural de Primària i educació física de les dos etapes.