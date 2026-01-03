SUCCESSOS
Troben mort un home de 44 anys en una casa del barri de Balàfia de Lleida
Les primeres indagacions dels Mossos apunten que es tractaria d’una mort accidental
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home de 44 anys, el cos del qual va ser trobat sense vida dijous a la nit en una casa del carrer Verge del Pilar, a Balàfia. Les primeres indagacions apunten que es tractaria d’una mort accidental, ja que no es van trobar signes externs de criminalitat.
La troballa es va produir al voltant de les 21.00 hores de dijous després que veïns van alertar que hi havia una fuga d’aigua en un habitatge i ningú contestés.
Al lloc van acudir patrulles de la Guàrdia Urbana i dotacions dels Bombers de la Generalitat per poder accedir a l’interior. Dins de la casa van trobar el cos d’un home sense vida, a més de sang i l’aixeta de la banyera oberta. Els Mossos es van fer càrrec del cas. Al lloc van acudir agents d’Investigació i de la Policia Científica que van fer una inspecció ocular, en què no van observar signes externs de criminalitat. El cadàver va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal per practicar-li l’autòpsia i determinar les causes de la defunció.
Pel que sembla, podria fer diverses hores que l’home estava mort.