BARRIS
La Bordeta denuncia dos campaments irregulars
L’associació de veïns de la Bordeta denuncia que des de fa anys hi ha dos campaments irregulars en dos zones dels afores del barri, una darrere del carrer Sícoris i una altra al final de l’avinguda Artesa, més enllà del camp de futbol.
El president de l’entitat veïnal, Juanjo Gatius, va indicar que provoquen molèsties i incidències, com talls de llum al connectar-se il·legalment a la xarxa elèctrica.
En aquest sentit, va assegurar que aquesta acció ha causat avaries en electrodomèstics, com neveres o televisors, de residents als voltants de l’últim campament, ja a l’Horta, ja que les seues connexions causen una sobrecàrrega a la xarxa. Així mateix, va denunciar que han patit robatoris de gasoil de tractors.
Va remarcar que els campaments no tenen condicions de salubritat i va afegir que ja va comunicar a l’alcalde aquesta situació, per a la qual va reclamar una solució.
Així mateix, va indicar que “hi ha molts problemes d’incivisme al barri, com baralles, escombraries fora dels contenidors o mobles tirats al carrer, la qual cosa no s’entén perquè hi ha un servei gratuït per recollir-los, i tot això fa sensació d’inseguretat”.