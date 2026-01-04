SERVEIS
Denuncien molèsties per avaries en dos autobusos urbans des de divendres
Ahir es va trencar una bomba d’aire en un
Veïns denuncien les molèsties que tenen per les “constants avaries” dels autobusos urbans. L’última va succeir ahir, poc abans de les nou del matí a l’avinguda de les Garrigues, quan en un bus de la línia 7 es va avariar una bomba d’aire de les portes. “Va ser com una explosió, no va sortir foc, però ens va donar un gran ensurt, el vehicle es va quedar aturat i vam sortir tots corrent”, va explicar una passatgera que va ser traslladada en un altre bus juntament amb la resta d’usuaris. L’ajuntament va confirmar l’incident i va indicar que es tracta d’una avaria “poc habitual i aparatosa, però sense cap risc per a la seguretat”.
Usuaris del servei lamenten que les fallades als busos són “contínues, cada dos per tres”. En efecte, divendres es va quedar parat un altre bus (en aquest cas elèctric) a la mateixa avinguda, a prop de l’encreuament amb l’Ll-11.
Una portaveu municipal va assegurar que es va tractar d’un succés “casual” i va afegir que “l’empresa concessionària, Moventis (Autobusos de Lleida), ja n’està informada i treballa en la reparació dels dos vehicles per restablir el servei amb normalitat com més aviat millor”. Així mateix, veïns van explicar que un bus va arribar als Mangraners traient fum d’una roda que es va incendiar, fa unes setmanes, i en una altra ocasió el vehicle es va quedar inclinat per una avaria relacionada amb la suspensió. La concessió del servei vencia al desembre, però el ple del passat dia 23 va aprovar una pròrroga fins al desembre vinent arran d’un acord entre el PSC i el PP. La tinenta d’alcalde, Cristina Morón, va defensar que era un “pas necessari” per dissenyar amb rigor el futur model de transport. Així, actualment s’estan dissenyant les noves línies.