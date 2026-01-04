TRIBUNALS
Els mossos apallissats a la Mariola identifiquen els autors al jutjat
Els agents ratifiquen els seus informes i assenyalen que els investigats van ser les persones que els van agredir. Cinc imputats, i el principal sospitós està empresonat
Els agents de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra que a finals d’abril de l’any passat van ser atacats per una turba a la Mariola han ratificat recentment davant del jutjat d’Instrucció 3 de Lleida que els cinc detingus per aquests fets són les persones que els van agredir aquella nit, segons ha pogut saber aquest diari. Així, situen com a principal autor de l’atac I.G.G., que va ser empresonat preventivament. Va ser arrestat la matinada de l’11 de juny en un pis dels blocs Grup Mariola en un operatiu amb més de 50 agents, inclosos d’elit. Quatre homes més, entre ells el pare i un fill del principal sospitós, van ser arrestats el 19 de juny i van quedar en llibertat amb càrrecs.
La Fiscalia imputa al principal sospitós quatre delictes d’homicidi dolós en grau de temptativa i dos delictes de lesions greus amb utilització d’instrument perillós –una barra de grans dimensions–, amenaces i desordres públics. Per la seua part, el sindicat USPAC, que representa els policies ferits i exerceix l’acusació particular, considera que és autor de sis delictes de temptativa d’homicidi, la qual cosa podria suposar una petició de fins a 90 anys de presó.
L’Audiència de Lleida va acordar a l’octubre mantenir-lo a la presó al considerar que hi ha risc de fuga i compta amb un llarg historial de fugides. Va recordar que “després dels fets l’investigat va fugir amb part de la seua família a les localitats de Reus i Almeria”.
L’agressió es va produir la mitjanit del 27 al 28 d’abril quan els Mossos van acudir a la Mariola al ser alertats d’una batalla campal entre dos grups, arribant a participar unes 200 persones. La turba va atacar els agents de l’ARRO, entre ells un sergent i un caporal, de manera sorprenent. Un d’ells va quedar inconscient a terra i va haver de ser arrossegat pels seus companys per sortir d’allà. Quatre policies van haver de rebre punts de sutura, 57 en el seu conjunt i 20 només un d’ells.
Aquesta agressió va ser la gota que va fer vesar el vas del malestar policial. Sindicats van convocar una protesta dies després –el 5 de maig– que va reunir 300 agents a Lleida per denunciar la impunitat de les agressions que pateixen els agents.