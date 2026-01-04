URBANISME
Obert al trànsit el carrer Hostal de la Bordeta
Després de quatre mesos d’obres, l’ajuntament va reobrir ahir al trànsit el tram del carrer Hostal de la Bordeta entre l’avinguda de Flix i el carrer Ignasi Bastús, on s’han ampliat les voreres i s’ha instal·lat nou mobiliari, arbres, xarxa d’aigua i enllumenat.
Així, la setmana que ve es preveu reobrir també el trànsit al tram de l’avinguda de Flix entre el carrer de les Roses i l’avinguda de les Garrigues, en sentit cap a l’avinguda d’Artesa, on s’han portat a terme millores: s’ha semaforitzat l’encreuament de l’avinguda de les Garrigues en sentit cap a l’avinguda d’Artesa.
Les obres, finançades amb fons europeus Next Generation, van tenir un pressupost d’1,1 milions.