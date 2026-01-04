SEGRE

Obert al trànsit el carrer Hostal de la Bordeta

Vehicles circulant ahir pel tram inaugurat del carrer. - PAU PASCUAL PRAT

Redacció

Després de quatre mesos d’obres, l’ajuntament va reobrir ahir al trànsit el tram del carrer Hostal de la Bordeta entre l’avinguda de Flix i el carrer Ignasi Bastús, on s’han ampliat les voreres i s’ha instal·lat nou mobiliari, arbres, xarxa d’aigua i enllumenat.

Així, la setmana que ve es preveu reobrir també el trànsit al tram de l’avinguda de Flix entre el carrer de les Roses i l’avinguda de les Garrigues, en sentit cap a l’avinguda d’Artesa, on s’han portat a terme millores: s’ha semaforitzat l’encreuament de l’avinguda de les Garrigues en sentit cap a l’avinguda d’Artesa.

Les obres, finançades amb fons europeus Next Generation, van tenir un pressupost d’1,1 milions.

