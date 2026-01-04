NOGUEROLA
Persones dormen en un solar on hi ha rates
Veïns del carrer Lluís Roca alerten de la instal·lació d’un assentament de persones en un solar situat a la cantonada del carrer, on ja van denunciar fa diverses setmanes la presència de nombroses rates entrant i sortint del bloc de pisos contigu, el del número 9. Els veïns es van posar en contacte amb els serveis socials davant de la seua preocupació pels riscos de salubritat a què s’exposen aquestes persones, tenint en compte també la baixada de temperatures que preveu intensificar-se en els propers dies. Tanmateix, lamenten que no els consta que s’hagi fet cap actuació. El solar està tancat, però part de la tanca va quedar trencada arran d’un vendaval. Des d’aleshores, diverses persones dormen a l’interior. Davant de les queixes veïnals per les rates, la Paeria va afirmar a començaments de novembre que portaria a terme una “actuació” a la zona.