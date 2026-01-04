TRIBUNALS
El TSJC tomba una reclamació de la Paeria al notificar-la malament
No va acreditar degudament la derivació de responsabilitat a una particular per un deute
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tombat una reclamació que la Paeria va interposar contra una particular perquè pagués el deute d’una empresa extinta que administrava. Concretament, ha estimat el recurs de l’antiga administradora d’una immobiliària que es va declarar en estat de fallida contra la reclamació de derivació de responsabilitat subsidiària que li va imposar l’ajuntament el 2019 pel pagament de l’impost de la plusvàlua corresponent a l’empresa.
Notificació de l’acord
La clau de la resolució judicial rau en la falta d’una notificació adequada de l’acord de derivació. Després d’examinar l’expedient administrador, el jutjat va observar que, a diferència d’altres comunicacions, el document relatiu a la notificació de l’acord de derivació no era un “avís de rebut” ni una “prova d’entrega” vàlida, i presentava inconsistències en les anotacions d’intents d’entrega. Per tant, el TSJC conclou que “no apareix degudament acreditada la notificació de l’acord de derivació”.
En la seua defensa, l’antiga administradora va declarar que la notificació es va realitzar a través de la publicació al tauló únic del BOE i que l’intent de notificació no concorda amb cap dels habituals utilitzats pel servei de Correus.
També va denunciar que l’expedient va ser remès de forma esbiaixada, ja que s’ometien tots els documents corresponents a les transmissions dels immobles que van generar en el seu dia les liquidacions tributàries per la plusvàlua, ocasionant-li indefensió.