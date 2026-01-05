Els Reis d'Orient reparteixen il·lusió i regals a tots els infants de Lleida
El recorregut de 2 quilòmetres, entre l'estació de trens i la Paeria, incloïa un espai per nens i nenes amb trastorns de l'espectre autista
Els Reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, han arribat a Lleida aquesta tarda repartint il·lusió i regals entre els infants de la ciutat. La seva arribada en tren a l'estació Lleida-Pirineus ha marcat l'inici d'una cavalcada que ha recorregut la capital del Segrià, malgrat el paisatge fred i la neu matinal que havia emblanquinat els carrers durant el matí. Aquesta edició ha destacat per la incorporació d'un espai tranquil per a infants amb TEA a la plaça de l'Estació, una mesura d'accessibilitat pionera.
La comitiva reial, formada per Melcior, Gaspar i Baltasar, ha estat rebuda a l'estació Lleida-Pirineus per l'alcalde Fèlix Larrosa i altres autoritats locals. Centenars d'infants esperaven amb expectació l'arribada dels monarques, que s'ha produït a les 17.38 hores. Malgrat les baixes temperatures, l'entusiasme era palpable mentre els més petits cridaven els noms dels seus reis preferits i aprofitaven per lliurar les darreres cartes.
El recorregut ha començat a les cinc de la tarda a la plaça de Ramon Berenguer IV amb una animació prèvia a la cavalcada, i més tard la comitiva ha iniciat el recorregut per la rambla Ferran, l'avinguda Francesc Macià, l'avinguda de Blondel i la de Madrid fins a plaça Espanya per tornar novament per l'avinguda Blondel fins arribar al Palau de la Paeria.
La comitiva ha comptat amb 12 carrosses amb més d'un centenar d'artistes, 60 infants escollits per sorteig, els Armats de la Sang i els Castellers de Lleida, que han ajudat a distribuir més de dues tones de caramels lliures d'al·lèrgens. A més, el recorregut, de més de 2 quilòmetres, s'ha dividit en vuit parts: Cultura popular i tradicional, amb elements com els capgrossos, els cavallets i el Marraco, Camarlenc, cartes i Estel, Comitiva del Rei Melcior, Comitiva del Rei Gaspar, Comitiva del Rei Baltasar, Joguines i Somnis, Fàbrica de Carbó i Serveis.
Com a novetat i amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat, la Paeria ha incorporat un espai tranquil especialment pensat per a infants que pateixen trastorns de l'espectre autista, que s'ha ubicat just a la porta per on han sortit Ses Majestats, a l'estació de tren. A banda, la cavalcada també ha disposat d'espais accessibles a l'altura del número 32 i a l'avinguda de Blondel, propera a la plaça de Sant Francesc.
La Paeria reforça el recorregut pel fred
L'arribada de Ses Majestats a la ciutat ha transcorregut amb normalitat, tot i l'alerta per la nevada i el fred. De fet, la neu que ha caigut entre la matinada i el matí i que ha deixat la ciutat emblanquinada, s'ha fos a la tarda.
Durant el dia la Paeria ha reforçat l'estesa de fundents als carrers per on han passat els Reis i la seva comitiva, així com també han intensificat l'estesa de sal en el recorregut de les cavalcades dels barris de Pardinyes i Mangraners.