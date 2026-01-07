BARRIS
Els veïns de Balàfia exigeixen a la Paeria els detalls del hub cívic
L’associació de veïns de Balàfia ha desconvocat l’assemblea ordinària que havia de celebrar aquest dissabte perquè l’ajuntament no li ha facilitat tota la informació sobre el projecte de hub cívic que vol habilitar a l’antiga Escola Balàfia. Un equipament que anava a ser objecte de debat en aquesta sessió i que preveu, entre altres serveis, oferir allotjament per a persones sense llar i víctimes de violència masclista. A causa d’aquests usos, la seua implantació ha generat protestes i divisió entre part dels veïns, que des del dia 27 de desembre fan cassolades per mostrar-hi rebuig. “L’associació veïnal ha demanat, repetidament, a la Paeria més informació i concreció sobre els usos de l’antiga Escola Balàfia que preveu el projecte i que encara no disposem en la seua totalitat”, va criticar l’entitat. Per això, va instar l’equip de govern que tot el projecte “estigui obert al veïnat perquè tothom se’n pugui formar una opinió tan fonamentada com sigui possible”. La nova data de l’assemblea es comunicarà “pròximament”.