La Generalitat es compromet a que les obres del polígon de Torreblanca de Lleida puguin començar el proper any
Preveu tenir enllestit el projecte d'urbanització i parcel·lació en el primer trimestre del 2027
El departament de Territori de la Generalitat s'ha compromès aquest dimecres a aprovar el pla director del futur polígon industrial de Torreblanca, a Lleida ciutat, el primer trimestre d'enguany, i a tenir llest el projecte d'urbanització i parcel·lació el primer trimestre del 2027, amb la qual cosa en els següents mesos ja seria possible iniciar les primeres obres. Així ho han comunicat Jordi Terrades, secretari general, i altres alts càrrecs de la conselleria en una reunió amb representants del Fòrum Secore, que aglutina a les principals organitzacions empresarials i sindicals de Lleida.
Durant la reunió, els representants del Fòrum Secore han posat sobre la taula la necessitat d’impulsar un projecte clau per al desenvolupament industrial i logístic de Ponent, tot remarcant la seva capacitat per generar creixement econòmic, ocupació i competitivitat. Així mateix, han alertat que el retard acumulat pot situar les Terres de Lleida en una posició de desavantatge territorial en relació amb altres territoris veïns que avancen en projectes similars.
La trobada s’ha celebrat a la seu del Departament i ha comptat amb la participació de Jordi Terrades i Santacreu, secretari general del Departament; de Víctor Puga, secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana; i d’Enric Pérez, assessor d’Acció Institucional del gabinet de la consellera.
Entre els representants del Fòrum Secore presents a la trobada hi havia Jaume Salto, president de la Cambra de Comerç de Lleida; Josep Maria Gardeñes, president de COELL; Rafael Oncins, president de FECOM; Joana Mor, secretària general d’UGT; Pere Sánchez, secretari general de CCOO; Ramon Solsona, secretari de la Federació d’Hostaleria; Ramon Moreno (UGT); Josep Ramon París, secretari general de la Cambra de Comerç de Lleida; i Alberto Puivecino (CCOO).
El futur polígon de Torreblanca
El polígon tindrà al voltant d'unes 300 hectàrees. Està ubicat al peu de la carretera de Tarragona més enllà de la cruïlla amb la variant sud, a mà dreta en direcció a Les Borges Blanques. Els tràmits per desenvolupar-lo es van reiniciar el 2021, després que un primer projecte impulsat per Generalitat i Paeria quedés encallat per la crisi de 2008. Les previsions inicials eren que estigués en obres ja el 2023, però de moment encara no s'ha aprovat el pla director.