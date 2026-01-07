EMPRESES
El Grupo Neoelectra entra en concurs de creditors
El jutjat Mercantil número 11 de Barcelona ha obert el concurs de creditors del Grupo Empresarial Neoelectra, un conglomerat d’empreses dedicades a la cogeneració elèctrica, entre altres activitats, que inclouen la gestió de piscifactories i la producció de caviar. Es tracta del “tercer productor independent d’energia elèctrica i tèrmica per a la indústria espanyola”, assenyala la interlocutòria judicial. La declaració de concurs afecta les empreses araneses Sucellos CO2 Les i Sucellos SC Piscifactorías Les. El grup i les seues filials havien presentat el 4 de desembre una petició voluntària d’insolvència després de no haver tancat amb èxit les negociacions iniciades al setembre amb els seus creditors. El principal d’aquests és l’entitat financera Deutsche Bank, que acumula més del 50% d’un passiu que ascendeix a 104,5 milions.