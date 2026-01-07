EMERGÈNCIES
Incendi a la cuina d’un pis a l’Escorxador
Els Bombers de la Generalitat van acudir ahir al migdia a la plaça de l’Escorxador al ser alertats d’un incendi en un habitatge. Van rebre l’avís a les 13.12 hores i fins al lloc van acudir quatre dotacions, així com patrulles de la Guàrdia Urbana i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El foc es va produir a la cuina d’un pis del número 1 i només va quedar afectada la campana de fums. Cap persona va resultar ferida. Els efectius van revisar l’immoble.
D’altra banda, els Bombers van acudir dilluns a la nit al carrer Palauet, a la Bordeta, per un incendi de xemeneia en una casa. Van ser alertats a les 21.29 hores i hi van acudir tres dotacions.
Entre dilluns a la tarda i ahir es van produir altres incendis d’habitatge a la demarcació (vegeu la pàgina 12).