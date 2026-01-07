SERVEIS
L’ACA estudiarà els microplàstics del riu Segre al seu pas per Lleida ciutat
S’analitzarà si hi ha polietilè, polipropilè i poliestirè, presents en bosses, envasos, estris domèstics i altres productes quotidians
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) estudiarà la presència de microplàstics al riu Segre al seu pas per Lleida, dins d’un programa que inclourà els principals rius catalans. El contracte, actualment en licitació, compta amb un pressupost superior als 291.000 euros i el termini per presentar ofertes acaba aquest divendres 9 de gener. A Lleida s’han definit quatre punts de control: un tram del Segre aigües amunt de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), l’aigua que entra a la depuradora, i la que surt una vegada tractada i un segon tram del riu al Segrià.
Aquesta distribució permetrà avaluar l’impacte de les aigües residuals urbanes en la presència de microplàstics i comparar la qualitat de l’aigua abans i després del tractament. L’objectiu de l’estudi és detectar i quantificar partícules de polímers sintètics i insolubles en aigua.
D’aquesta manera, s’analitzarà si hi ha polietilè, polipropilè i poliestirè, presents en bosses, envasos, estris domèstics i altres productes quotidians. El contracte tindrà una durada total de 23 mesos. Les conclusions serviran per dissenyar mesures per reduir la presència d’aquests contaminants al tram fluvial que travessa la ciutat de Lleida.