BALANÇ
La presó de Lleida tanca el 2025 amb 647 presos, una de les xifres més altes en anys
Són 70 més que fa dos anys i s’ha mantingut per sobre dels 600 en aquest bienni. Justícia es planteja construir una nova presó fora de la trama urbana
El Centre Penitenciari Ponent va tancar l’any 2025 amb 647 reclusos, segons les dades estadístiques d’execució penal de la conselleria de Justícia, actualitzades a 31 de desembre. Es tracta d’una de les xifres més altes dels darrers anys. Així, per exemple, a començaments del 2024 eren 577, és a dir, ara són 70 més, i lluny dels 522 que hi havia l’abril del 2022. De fet, al llarg dels dos últims anys la població reclusa de la presó lleidatana s’ha situat per sobre de les 600 persones i l’abril passat va assolir els 668 interns. Dels empresonats actualment, n’hi ha 457 complint condemna i 189 en presó preventiva pendents de judici. Per sexes, hi ha 619 homes (95,7%) i 28 dones (4,3%). A més, el Centre Obert –semillibertat– compta amb 89 interns.
L’augment de presos no només s’ha registrat a Ponent sinó que és generalitzat a la resta de centres penitenciaris catalans, especialment per l’augment de presons preventives. Concretament, en aquests moments Catalunya comptabilitza un total de 9.159 reclusos, dels quals 1.869 estan pendents de judici, la qual cosa suposa més d’un 20% del total.
Un increment de població reclusa que coincideix amb el debat sobre el futur de la presó lleidatana, la més antiga de Catalunya. S’estudien dos opcions: fer una reforma integral o construir-ne una de nova fora de la trama urbana. Això últim és el que reclamen la Paeria, els veïns dels barris pròxims i els sindicats. Sobre aquest aspecte, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va assegurar l’octubre passat que encara no han pres una decisió sobre el possible trasllat a un nou emplaçament, però va dir que ho continuen estudiant. Segons el conseller, actualment s’estan fent inversions al centre actual a fi que “no perdi qualitat i es degradi més”.
Val a recordar que el Govern va informar a l’abril, com va avançar SEGRE, que n’estudiava el trasllat. Tanmateix, el conseller ha admès en diverses ocasions que no hi ha una decisió presa. “Estem estudiant el trasllat perquè, sens dubte, és l’equipament més obsolet i més desgastat, perquè també és el més antic que hi ha actualment en servei. Una decisió d’aquest impacte s’ha de prendre amb molts estudis, amb molt coneixement de causa”, va argumentar.