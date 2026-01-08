TRIBUNALS
Acusat d’abusar sexualment d’un migrant que no tenia papers al Pallars Sobirà
La Fiscalia sol·licita 11 anys de presó. Va passar al Sobirà i hauria dit que el denunciaria si no hi accedia, i també li van trobar pornografia infantil
La Fiscalia sol·licita una condemna d’onze anys de presó per a un home acusat d’abusar d’un noi dient-li que si no accedia a les seues pretensions el denunciaria per la seua situació irregular. Es preveu que el judici se celebri dimecres vinent a l’Audiència de Lleida. El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció de Tremp.
Els suposats abusos s’haurien comès, segons el Ministeri Públic, entre els mesos de novembre i desembre del 2019 i l’acusat, aprofitant-se de la situació d’irregular i de la vulnerabilitat del noi, el va obligar suposadament a mantenir contactes de caràcter sexual. Així, segons l’acusació pública, el va amenaçar que si no accedia el denunciaria. A més, li prometia que l’ajudaria econòmicament.
El jove es va negar a continuar amb els suposats abusos i ho va denunciar el març del 2020. Després de ser detingut, van trobar a l’investigat arxius que contenien pornografia infantil en un dels seus dispositius electrònics.
D’aquesta forma, la Fiscalia sol·licita una condemna de deu anys de presó per un delicte continuat d’abús sexual per superioritat i un altre any de presó per possessió de pornografia infantil. En aquest cas, l’acusa d’abús i no d’agressió perquè els fets van tenir lloc abans de la reforma del Codi Penal coneguda com la llei del només sí és sí. La modificació va entrar en vigor l’octubre del 2022 i les conductes que abans constituïen abús sexual es van integrar en el delicte d’agressió sexual.
La Fiscalia també sol·licita que se li imposin vuit anys de llibertat vigilada, que no pugui treballar amb menors durant 15 anys després de la condemna de presó i que se li imposi una ordre de prohibició d’acostament i de comunicació amb la víctima durant deu anys. Finalment, sol·licita que indemnitzi el jove amb 10.000 euros pels danys morals ocasionats.