INFRAESTRUCTURES
El Govern promet les obres de Torreblanca per al 2027
Preveu que d’aquí a un any tindrà llest el projecte d’urbanització. En una reunió amb representants del Fòrum Secore
Les obres de construcció del polígon industrial de Torreblanca podrien començar el 2027. Així ho van assegurar ahir representants del departament de Territori al Fòrum Secore, un ens format per les principals patronals i sindicats de Lleida, en una reunió per tractar, precisament, el retard dels tràmits d’aquesta infraestructura, que acumulen diversos anys de retard. Segons el Fòrum Secore, el departament de Territori va assumir el compromís que el pla director urbanístic de Torreblanca “estarà disponible durant el primer trimestre del 2026”, Un calendari que també va anunciar a l’octubre el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en la seua visita al saló Municipàlia, durant la qual va recordar que, actualment, només falta un informe de Carreteres per poder aprovar de forma definitiva el pla director urbanístic. D’altra banda, el Fòrum Secore va remarcar que el Govern també els va prometre que “entre finals del 2026 i el primer trimestre del 2027 es podrà disposar del projecte d’urbanització i parcel·lació, fet que permetria iniciar les primeres obres de desenvolupament del polígon de Torreblanca”.
Els representants del Fòrum Secore van remarcar que aquesta infraestructura “és clau” per al desenvolupament industrial i logístic de Ponent i que la demora en la tramitació i obres “pot situar les Terres de Lleida en una posició de desavantatge en relació amb altres territoris veïns que avancen en projectes similars”. Per això van sol·licitar al Govern “un calendari d’execució clar i uns compromisos concrets” que permetin avançar en la seua posada en marxa. D’acord amb les previsions inicials, el polígon ja havia d’estar en obres el 2023.
A més d’aquests compromisos a nivell de calendari i tràmits, des del departament de Territori van assegurar als membres del fòrum que Torreblanca comptarà amb la infraestructura i el subministrament elèctric necessaris per garantir-ne la viabilitat. En relació amb l’estació intermodal, a l’octubre el Govern va dir que serà operativa l’any 2030.