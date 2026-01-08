URBANISME
La Sareb acumula 16 multes de la Paeria pel mal estat d’un bloc del carrer Prat de la Riba de Lleida
Ubicat al número 67, té múltiples deficiències estructurals. L’empresa propietària d’un altre immoble del carrer Sant Andreu ha rebut 9 sancions per no fer treballs d’adequació
L’edifici situat al número 67 de l’avinguda Prat de la Riba va camí de trencar tots els rècords i convertir-se en el més multat per la Paeria. I és que aquest bloc, que està deshabitat i és propietat de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària SA (Sareb), acumula ni més ni menys que 16 multes perquè el titular ha ignorat l’ordre de la Paeria de fer obres per rehabilitar-lo i assegurar-ne l’estructura. Aquestes penalitzacions tenen un import màxim legal de 3.000 euros, tot i que en les primeres les quantitats són inferiors, de manera que la Sareb acumula més de 40.000 euros només en sancions per aquest immoble de Prat de la Riba.
Les primeres sancions de la Paeria van arribar el març del 2023 després que la propietat incomplís l’ordre de fer obres. Concretament, l’ajuntament l’instava a arreglar les deformacions, despreniments, fissures, esquerdes, humitats, filtracions i mal estat generalitzat de l’estructura vertical, horitzontal, terrasses i façana. També li exigia reparar la coberta, així com restituir la xarxa elèctrica, d’aigua i sanejament. En el primer requeriment, la Paeria donava un mes de termini per iniciar les obres i 6 mesos per enllestir-les.
Un calendari que la Sareb ha incomplert de forma sistemàtica fins a acumular una quinzena de sancions, l’última el maig passat. Arran d’aquesta multa, al juliol un representant d’aquesta entitat va demanar ampliar el termini per a les obres al·legant que estaven redactant l’informe tècnic per començar les obres.
Tanmateix, la Paeria va rebutjar l’al·legació després de constatar que al novembre encara no s’havia fet cap dels treballs ordenats i li va imposar la setzena multa.
També li va donar un mes per iniciar-les i sis per acabar-les o, altrament, rebrà una dissetena sanció. Aquest edifici forma part dels actius procedents dels bancs que van passar en mans de la Sareb a partir del 2012.
D’altra banda, l’empresa titular del número 14 del carrer Sant Andreu ja acumula 9 multes coercitives de la Paeria per no fer les obres per recuperar les condicions d’habitabilitat de l’edifici, reparar-ne la xarxa elèctrica i de sanejament i no retirar les escombraries del seu entorn. La propietària és Sabadell Real Estate Development SL.