SANITAT
La mascareta deixa de ser obligatòria als centres de salut i residències
Salut va retirar ahir l’obligatorietat d’utilitzar mascaretes als centres sanitaris, sociosanitaris i residències a causa de la millora sostinguda de la situació epidemiològica de la grip, segons va informar la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Tot i que també hi ha una evolució favorable dels ingressos hospitalaris, Paneque va remarcar que el Govern continua recomanant l’ús de la mascareta per a aquelles persones que tinguin símptomes i que estiguin en l’àmbit sanitari o sociosanitari, especialment quan tenen contacte amb vulnerables.
La incidència de la grip segueix en descens per segona setmana consecutiva a Lleida, del nivell “molt alt” a “alt”. La taxa és de 259 casos per cada 100.000 habitants a les comarques del pla, i de 265 a l’Alt Pirineu i Aran, segons el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic). A la demarcació es van registrar 1.196 casos durant la setmana passada, un 26,76% menys que en l’anterior. Mentrestant, el nivell de transmissió ja ha baixat a “moderat” en el conjunt de Catalunya, on se situa en 248 casos per cada 100.000 habitants.
El Govern va decretar la mascareta obligatòria en l’àmbit sanitari i de les residències a partir del 10 de desembre. La majoria dels usuaris consultats ho van acceptar. De fet, amb prou feines s’han registrat problemes per no seguir aquesta norma.