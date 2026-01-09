CONSTRUCCIÓ
Sostre Cívic edifica 25 habitatges d’ús cooperatiu al barri de Joc de la Bola de Lleida
En un solar de l’EMAU cedit fa quatre anys a l’entitat, que ara ha iniciat les obres. Els interessats en aquests pisos es poden inscriure al seu web
La cooperativa Sostre Cívic ha iniciat els treballs per edificar 25 habitatges en un solar cedit per l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) al carrer Enric Roca Peralta, al barri de Joc de la Bola, que estaran qualificades de protecció general de règim general. No obstant, es tracta d’un model diferent a la compra i al lloguer, denominat cessió d’ús cooperatiu, pel qual les persones que participin en el projecte hi podran viure de manera indefinida. Hauran de fer una aportació inicial, que se’ls retornarà si se’n van, i pagar una quota mensual.
La cessió del dret de superfície del terreny a l’entitat durant 75 anys data del juliol del 2022, dos anys després de la firma d’un conveni per promoure aquest projecte. L’entitat esperava començar les obres abans, però els tràmits administratius i llicències es van prolongar i ara acaba de començar la fonamentació del bloc. Es construirà a través d’un sistema industrialitzat, de manera que l’obra serà més agil i el termini d’acabament serà de prop d’un any.
Els interessats a formar part del grup impulsor ja es poden inscriure al web de Sostre Cívic i entre els mesos de març i abril es preveu fer una campanya de difusió del projecte. No es tracta d’un bloc social per a persones vulnerables, sinó que els qui vulguin participar han de tenir uns ingressos superiors als 40.000 euros anuals.
Aquesta edifici de Joc de la Bola forma part de la iniciativa de la cooperativa d’edificar 350 pisos a tot Catalunya, per a la qual cosa va rebre fons europeus. Segons el projecte inicial, els pisos de Enric Roca Peralta tindran entre 45 metres quadrats els estudis més petits, 54 els habitatges d’un o dos dormitoris i 82 els més grans, de tres habitacions.
Aquest serà el primer edifici de nova construcció de Sostre Cívic a la ciutat de Lleida, però ja disposa d’un altre immoble de gestió cooperativa a la capital, un bloc recuperat al número 3 del carrer Ripollès, a Balàfia, batejat com La Voliana.
Consta de tretze habitatges, que estaven en mans d’un banc i durant un temps van estar okupats per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.