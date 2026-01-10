SUCCESSOS
Acusa l’ex de raptar la seua filla i demana ajuda per recuperar-la
De 5 anys, es troba en un centre de menors de Nàpols. La mare, d’origen lleidatà, espera que un jutge determini que la petita ha de tornar amb ella
Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de les autoritats italianes i detectius privats, van localitzar el 23 de desembre passat la Gina, una nena de cinc anys que el seu pare no va tornar a la mare Laia Castelltort –la família de la qual és lleidatana– al Prat de Llobregat en un cas de sostracció de menors, com va informar SEGRE. La mare n’havia denunciat la desaparició i el possible segrest per part del progenitor el 14 de desembre després que no li tornés la menor. Malgrat que han passat prop de tres setmanes des que va ser localitzada, la petita continua a Itàlia, en un centre de menors, pendent de ser retornada a Catalunya. A més, fins a aquest dimarts vinent no es preveu la vista perquè un jutge decideixi si ha de tornar amb la seua mare.
Un dels problemes amb què s’ha trobat Laia Castelltort són les despeses jurídiques a les quals ha de fer front. Per a això, ha impulsat una campanya (https://www.gofundme.com/f/la-gina-ens-necessita-femla-tornar-a-casa) per recaptar fons. La Laia explica que “les autoritats italianes encara no han activat la repatriació immediata de la meua filla. Afronto uns costos judicials molt elevats: necessito contractar advocats habilitats a Itàlia per aconseguir que la Gina torni a casa, i he d’afrontar quatre processos oberts a Espanya contra el pare, tant civils com penals. La suma pot arribar als 40.000 euros”.
Per aquest motiu “demano suport: cada aportació és un pas més perquè la Gina torni a casa. Necessitem el teu suport econòmic per aconseguir-ho”. Ahir a la tarda ja havien aconseguit recaptar gairebé 42.000 euros amb prop de 1.800 donatius. Han rebut nombrosos suports. A Ponent ha participat activament en la campanya l’influencer Postureig de Lleida.
L’advocada de la mare, Carla Vall, va assegurar a El Prat Digital que “és un cas de violència vicària i s’han vulnerat els drets de Gina, que és la víctima directa i que s’està instrumentalitzant per fer mal a la seua mare”. Va afegir que “hi ha diversos delictes i causes en curs, existeix una sostracció de caràcter internacional amb la clara intenció d’impedir que la nena tingui accés al seu entorn proper”. La lletrada va detallar que “estem davant d’una situació de bloqueig, perquè Itàlia està fent valer la seua competència per sobre de la nostra. Jurídicament és incomprensible, perquè tenim una resolució d’un jutjat del Prat que diu que aquesta nena ha de ser retornada a la seua llar, a la seua mare, i, per tant, Itàlia el que hauria de fer és complir els convenis internacionals. Però allà hi ha una visió del pare de família i és una figura més forta que la que tenim aquí”.