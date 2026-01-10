SEGRE

Les visites arqueològiques gratuïtes de la Paeria superen el miler de participants i reprenen el calendari la propera setmana

Cartell informant de les visites a les adoberiesAjuntament de Lleida

Les visites guiades gratuïtes que organitza l’Arxiu Arqueològic de la Paeria van registrar l’any passat un total de 1.065 participants, una xifra que representa un increment del 38% respecte al 2024. Si s’hi afegeixen les visites concertades amb entitats i centres educatius, les activitats divulgatives als principals vestigis històrics de la ciutat van arribar a 1.857 persones.

Aquest diumenge es reprèn el calendari dels Diumenges d’Arqueologia 2026 amb dues visites guiades gratuïtes a les antigues adoberies medievals situades a la rambla de Ferran, número 9. Es tracta d’un espai de gran valor històric i patrimonial que data del segle XIII i que conserva dos obradors amb la canalització original i els elements utilitzats a l’edat mitjana per a l’adob de les pells. Són considerades de les adoberies més antigues de l’Estat espanyol i de les millor conservades.

Les visites tindran lloc a les 10.30 i a les 12.00 hores. Per participar-hi cal fer reserva prèvia a través del web habilitat o trucant al telèfon 616 96 21 12.

El programa continuarà el diumenge 18 amb una visita a les instal·lacions de l’Arxiu Arqueològic; el diumenge 25, amb un recorregut per les muralles medievals del carrer Anselm Clavé; i l’1 de febrer, amb una sessió dedicada a la Domus Romana de l’Auditori municipal Enric Granados.

