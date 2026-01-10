Més de mil infants han participat en el servei municipal “Temps X Tu” a Lleida
Prop de 1.050 nens i nenes d’entre 3 i 12 anys han participat en el projecte municipal de cura puntual d’infants “Temps X Tu” des de la seva posada en marxa fa poc més de tres anys. Només durant l’any 2025, el servei ha atès prop de 160 infants diferents i ha donat suport a 122 famílies de la ciutat.
Impulsat per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Lleida, el projecte té com a objectiu facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, alhora que ofereix als infants un espai de lleure educatiu i social. El servei compta amb monitors i monitores professionals que dinamitzen activitats i tallers lúdics i educatius en el marc de l’educació no formal.
El servei és totalment gratuït i es desenvolupa en diversos espais i escoles de Lleida per garantir una cobertura àmplia. En la propera edició, “Temps X Tu” es durà a terme a les escoles Camps Elisis, Joan XXIII i La Mitjana, de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 hores, i els dissabtes a la Ludoteca del Centre Històric.
Adreçat a famílies empadronades a Lleida amb infants de 3 a 12 anys, el projecte és universal però prioritza famílies monoparentals, dones víctimes de violències masclistes i dones en situació d’atur de llarga durada o majors de 52 anys. “Temps X Tu” està finançat a través del Pla Corresponsables, impulsat pel Ministeri d’Igualtat i la Generalitat de Catalunya.