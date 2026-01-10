UNIVERSITAT
Obertura extraordinària de les biblioteques pels exàmens
La Universitat de Lleida també amplia l'horari de les sales d'estudi
Les biblioteques de la UdL inicien avui un període d’obertura extraordinària per cobrir la demanda de l’alumnat durant els exàmens del primer quadrimestre.
Les de Ciències de la Salut i Agrònoms funcionaran aquest cap de setmana i els dos següents de 8.30 a 20.30 hores, mentre que la de Lletres tancarà per les obres de climatització del Rectorat.
La del passeig Verdaguer del campus d’Igualada també obre aquest cap de setmana, el 24-25 i el 31-1 de febrer. L’accés serà restringit a la comunitat universitària i serà necessari presentar el carnet per entrar.
La UdL també amplia l’horari de les sales d’estudi durant el període avaluatiu, fins al proper dia 29. A l’edifici Polivalent 1 de Cappont està disponible entre les 21.00 i les 3.00 hores els dies feiners i de 9.00 a 3.00 els caps de setmana. La de la facultat de Medicina obre de 9.00 a 23.30 de dilluns a divendres i només fins a les 14.30 avui i els dissabtes 17 i 2.
La d’Agrònoms manté l’horari habitual, de dilluns a divendres de 9.00 a 21.00. I pel que fa al campus d’Igualada, funcionen les sales d’estudi 1.05 i 2.05 entre setmana, de 8.00 del matí a 20.00 del vespre.