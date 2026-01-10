POLÍTICA
Ordeig demana consens amb el nou finançament
Larrosa diu que els delictes han caigut
El primer secretari del PSC de Lleida i conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va instar ahir a la “responsabilitat” amb el nou model de finançament de Catalunya perquè es traduirà en “més diners per a Lleida”. “El que és bo per a Catalunya, ho és per al nostre territori, i ha de tenir el màxim suport. Per a alguns és insuficient i per a d’altres massa, quan el carril del mig és el que més consens suma”, va remarcar, en un esmorzar amb la premsa. Va apostar per generar “optimisme i confiança” en la ciutadania, davant dels actuals canvis geopolítics, i va afirmar que el 2026 serà un any de concretar projectes en serveis, inversions, infraestructures i activitat econòmica. Respecte al sector agrari, va afirmar que cal invertir en regadiu i tecnologia.
El primer secretari de l’agrupació local i alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va indicar que els delictes han caigut un 6,5% i que aquest any impulsaran sou industrial, pisos assequibles i equipaments. Va subratllar que “Lleida ha d’assumir el seu paper de segona capital catalana i treballar aliances per a un desenvolupament equilibrat del país”.