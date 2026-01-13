SUCCESSOS
L’agredit en una discoteca de Lleida va ser apunyalat al fetge: operat d’urgència i ingressat a l’UCI
Va succeir diumenge a la matinada en un local a la sortida del barri de Balàfia, la víctima té 22 anys i els Mossos busquen l’autor
El jove que diumenge a la matinada va resultar ferit per arma blanca en una discoteca a la sortida de Balàfia, com va avançar SEGRE ahir, va ser apunyalat al fetge i va haver de ser operat d’urgència a l’hospital Arnau de Vilanova, segons ha pogut saber aquest diari. Posteriorment, va ingressar a l’UCI per la gravetat de la ferida. La víctima té 22 anys. Per la seua part, els Mossos d’Esquadra continuen investigant el cas per identificar i detenir el presumpte autor.
Els serveis d’emergència van ser alertats al voltant de les 6.00 hores de diumenge d’un home ferit per arma blanca a l’esquena als voltants d’un local de lleure de la carretera N-230. Al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques. Després de ser atès in situ, va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova, on va ser intervingut d’urgència ja que es va comprovar que la ganivetada li havia afectat el fetge Posteriorment, va ingressar a l’UCI i la seua evolució va ser favorable.
Possible baralla
Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació i estan obtenint proves i indicis per identificar l’autor dels fets. La víctima no els ha pogut facilitar una descripció perquè va ser atacada per l’esquena i no recorda com va ocórrer, la qual cosa complica les indagacions, segons van informar fonts solvents. Sospiten que abans de l’agressió es va produir una baralla amb alguns implicats.
Fa menys de mig any, concretament el passat 24 d’agost, hi va haver un altre apunyalament al costat d’aquest local de lleure nocturn. Un jove 22 anys va rebre tres ganivetades al ser atacat per un grup de més de deu persones als voltants del local. Els agressors van fugir. El ferit va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova i va ingressar a l’UCI en observació.