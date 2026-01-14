SANITAT
Aturada mèdica aquest dimecres i dijous amb serveis mínims del 25% als CAP
Mentre que l’activitat urgent en hospitals s’atendrà amb normalitat. MC preveu un alt seguiment de la vaga
Els metges estan cridats aquest dimecres i dijous a una vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya per exigir que el nou estatut marc inclogui l’abolició de les guàrdies de 24 hores, la reducció de la jornada laboral i crear una nova classificació professional. El sindicat, majoritari en el sector amb 13.000 afiliats, convoca aquestes aturades després de les altres dos que va fer el 9 i 10 de desembre i que a Lleida van tenir poc seguiment. Tanmateix, per a la d’avui i demà es preveu una mobilització més àmplia, però no està prevista cap concentració a Lleida.
Per a aquests dies s’han programat una sèrie de serveis mínims. Als ambulatoris i els centres d’assistència extrahospitalària seran del 25 per cent, mentre que en el Banc de Sang i Teixits serà del cinquanta per cent. Funcionaran amb normalitat les urgències, les unitats de cures intensives, els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia per a casos urgents, el Sistema d’Emergències Mèdiques i l’activitat quirúrgica inajornable.
També es garanteixen els serveis farmacèutics i el transport sanitari. La resta de serveis funcionaran “com un dia festiu”, segons l’ordre del Govern.
Els casos de grip a Lleida, reduïts un 42% en una setmana
L’epidèmia de grip encadenen ja quatre setmanes de descens en el nombre de casos després del pic que es va registrar just abans de Nadal. Segons les dades publicades ahir pel departament de Salut, a la regió sanitària de Lleida els casos de grip detectats pels CAP s’han reduït un 42% aquesta setmana, al passar dels 1.009 contagis als 588.
Es tracta d’un descens que, encara que molt menys pronunciat, també s’ha notat a la regió de l’Alt Pirineu i Aran, on els casos s’han reduït de 193 a 164.
Quant al nivell de transmissió, al pla segueix en el rang alt, però tot apunta que la propera setmana ja se situarà en moderat pel descens prolongat dels casos. Al seu torn, la muntanya està des d’aquesta setmana en moderat.