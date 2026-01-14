JARDINERIA
Delimiten espais per a ‘tancats’ d’insectes pol·linitzadors
La Paeria ja està habilitant els dotze tancats per a insectes pol·linitzadors en zones verdes de la ciutat. Entre d’altres, al Parc de l’Aigua, parterres del polígon del Camí del Frares i darrere de la UE Balàfia, el bosc urbà de Cappont, els jardins del carrer Doctor Trueta i de la plaça Maria Aurèlia Capmany, el carrer Roca i Lletjós i Ciutat Jardí. Delimita l’espai amb petites tanques de fusta i entre aquesta setmana i la vinent plantarà espècies que atreuen insectes.