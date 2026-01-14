TRIBUNALS
Li demanen 10 anys i 421.000 euros per un apunyalament al barri de Pardinyes de Lleida
Va atacar al coll el juliol del 2023 un home de 44 anys, que ha quedat incapacitat per a la seua professió. Aquest també serà jutjat per amenaces lleus
La Fiscalia sol·licita una condemna de deu anys de presó i el pagament d’una indemnització de 421.000 euros per a un jove de 24 anys acusat d’intentar matar un home de 44 durant una discussió a Pardinyes la matinada de l’1 de juliol del 2023, en un cas que va avançar SEGRE. La víctima, que també està acusada per amenaces, va resultar ferida crítica al ser atacada al coll i l’esquena i, com a conseqüència de les lesions, ha quedat incapacitada per exercir la seua professió. És previst que el judici se celebri el dijous 22 de gener a l’Audiència.
Lleida
Ferit crític un home de 41 anys al ser apunyalat al coll a Pardinyes
Albert Guerrero
Els fets van ocórrer al carrer Xavier Puig i Andreu quan es va produir una discussió entre dos homes, pel que sembla per un tema de trànsit. Segons el Ministeri Públic, es va produir una discussió entre els dos i, dels seus respectius vehicles, van agafar una navalla de deu centímetres i un cable elèctric de 60 centímetres. Es van amenaçar entre si amb expressions com “et mataré!”. El que portava la navalla, amagada a l’esquena, va assestar quatre punyalades a l’altre implicat en el coll i l’esquena, segons la Fiscalia.
Posteriorment, hauria intentat atacar la parella d’aquest últim, que va aconseguir refugiar-se al vehicle. L’agressor va clavar tres vegades la navalla en una de les llunes. Després, va fugir amb el seu cotxe i va acabar sent arrestat al seu domicili del carrer Nord. La víctima va ser evacuada amb pronòstic crític però estable a l’Arnau de Vilanova. Més tard va ser derivada a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, va haver de ser intervingut i va necessitar de 569 dies per curar-se.
El Ministeri Públic sol·licita que el suposat autor de l’apunyalament, que va ingressar preventivament a la presó, sigui condemnat a 10 anys de presó per temptativa d’homicidi i amenaces, a més d’indemnitzar la víctima amb 421.000 euros. Per la seua part, sol·licita que la víctima sigui condemnada a sengles multes de 900 euros per amenaces lleus.