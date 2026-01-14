Lleida, la segona ciutat amb les tarifes de taxi més cares de tot l’Estat
Puja del tercer al segon lloc i només és superada per Sant Sebastià, segons un estudi de Facua
Un estudi de Facua-Consumidors en Acció revela que Sant Sebastià, Lleida i Tarragona es posicionen com les ciutats amb les tarifes de taxi urbà més elevades a Espanya durant el 2025. L’informe, que compara els preus en 57 municipis, situa a la capital donostiarra per tercer any consecutiu al primer lloc, mentre que Lleida ascendeix al segon posat des del tercer que ocupava el 2024. Tarragona, per la seua part, torna al top 3 després d’haver quedat fora l’any 2024.
Aquesta anàlisi de Facua, les conclusions de la qual es basen en dades recopilades el desembre de 2025, també destaca que Las Palmas de Gran Canària, Huelva, Cadis i Melilla ofereixen les tarifes més econòmiques. Huelva, en particular, ha superat Cadis com la ciutat peninsular amb els preus més baixos. L’estudi va incloure 57 ciutats espanyoles, incloent capitals de província i altres localitats rellevants, i la seua metodologia es va centrar a simular nou recorreguts diferents per obtenir una comparativa justa. La diferència entre la ciutat més cara i la més barata assoleix un notable 60,0% en el cost total dels trajectes.
Per a trajectes curts, les disparitats són encara més pronunciades. Per exemple, un recorregut d’1 quilòmetre en horari diürn pot costar un 107,3% més a Sant Sebastià (6,26 euros) que a Saragossa (3,02 euros). Les diferències en la baixada de bandera també són significatives, arribant al 295,2% en horari diürn, amb preus que oscil·len entre els 1,25 euros de Ceuta i els 4,94 euros de Sant Sebastià. En horari nocturn, aquesta variació és del 248,0%, des dels 1,50 euros de Castelló fins els 5,22 euros a la ciutat donostiarra. Facua subratlla que, malgrat que Sant Sebastià té una de les tarifes per quilòmetre diürna més baixes (0,88 euros), el seu sistema tarifari general la converteix en la més cara, la qual cosa justifica la complexa metodologia de simulació de nou recorreguts per a l’estudi.
Rànquing de ciutats amb tarifes de taxi
Segons la classificació de Facua, que assigna una puntuació de fins a 90 punts, Sant Sebastià lidera amb 81 punts, consolidant-se com la ciutat amb el taxi més car. La segueixen Lleida (64 punts) i Tarragona (63 punts), que recupera la seua posició en el podi després de diversos anys sense actualitzacions tarifàries. Altres ciutats amb tarifes elevades inclouen Vitòria (61), Pamplona (61), Gijón (61), Oviedo (61), Barcelona (60) i Madrid (59). En l’extrem oposat, Las Palmas de Gran Canària i Huelva comparteixen la distinció de les tarifes més barates, ambdues amb 8 punts. Les segueixen Cadis (10), Melilla (10), Ceuta (11), Guadalajara (16), Jerez de la Frontera (19), Almeria (19), Conca (20), Jaén (21), Saragossa (26), Osca (26), Ciudad Real (27) i Màlaga (32).
Increments tarifaris el 2025
L’estudi de Facua ha detectat que 39 de les 57 ciutats analitzades han aplicat pujades en les seues tarifes de taxi durant el 2025 en comparació amb l’any 2024. La majoria d’aquests increments són generalitzats, encara que en alguns casos, com Pontevedra, només afecten categories específiques com el preu per quilòmetre i l’hora d’espera. Les pujades més grans, considerant els tres trajectes simulats, s’han registrat a Palma de Mallorca (15,4%), seguida per Ceuta (12,4%), Sant Sebastià (9,1%) i Saragossa (9,0%). Quant a la carrera mínima, Palma de Mallorca també encapçala els augments amb un 15,1% en horari diürn, seguida de Ceuta (8,6%), Lugo (8,0%) i Mèrida (6,9%). El preu per quilòmetre ha vist el seu increment més gran a Palma de Mallorca (22,4%) en horari diürn, amb Ceuta (12,5%), Mèrida (9,4%) i Lugo (6,8%) també destacant. De mitjana, el preu per quilòmetre ha pujat un 2,8% de dia i un 2,4% de nit.
Anàlisi per conceptes tarifaris
Sant Sebastià (6,26 euros) i Lleida (5,33 euros) es mantenen com les ciutats amb la carrera mínima diürna més cara per un any més, seguides per Gijón i Oviedo (5,09 euros cada una). En horari nocturn, Sant Sebastià repeteix lideratge (7,26 euros), amb València en segon lloc (6,60 euros) i Oviedo (6,37 euros) i Gijón (6,36 euros) completant els primers llocs. La mitjana estatal per a la carrera mínima en dies feiners és de 3,97 euros de dia i 5 euros de nit. D’altra banda, Saragossa (2,08 euros), Ciudad Real (2,40 euros), Múrcia (2,45 euros) i Madrid (2,55 euros) ofereixen les tarifes diürnes més econòmiques, repetint les seues posicions de 2024. Per a la nit, Barcelona (2,75 euros), Saragossa (2,76 euros), Múrcia (3,05 euros) i Madrid (3,20 euros) són les més barates, amb Barcelona mantenint la carrera nocturna més assequible entre les ciutats estudiades.
Preu per quilòmetre
El preu mitjà per quilòmetre en el servei de taxi, incloent el temps d’espera equivalent, se situa en 1,07 euros de dia (un 2,8% més que el 2024) i 1,29 euros de nit (un 2,4% més). Les ciutats amb el quilòmetre més car en horari diürn són Santa Cruz de Tenerife i Madrid (1,35 euros ambdues), Barcelona (1,32 euros), Castelló (1,30 euros) i València (1,24 euros). De nit, Barcelona (1,62 euros), Santa Cruz de Tenerife (1,55 euros), Pontevedra (1,54 euros) i Castelló (1,53 euros) presenten els preus més alts. En contrast, Cadis (0,77 euros), Huelva (0,81 euros), Conca, Osca, Las Palmas de Gran Canària i Melilla (0,85 euros totes) ofereixen el quilòmetre diürn més barat. Per a l’horari nocturn, Melilla (0,85 euros), Ceuta i Las Palmas de Gran Canària (0,90 euros), i Cadis i Badajoz (0,99 euros) són les opcions més econòmiques.
Baixada de bandera
La baixada de bandera, el cost inicial per iniciar el servei, ha experimentat un augment mitjà del 3,3% de dia i un 3,5% de nit en relació amb 2024, assolint els 2,18 euros i 2,84 euros respectivament. Facua assenyala que moltes ciutats estan eliminant aquest concepte, integrant-lo a una carrera mínima que ja cobreix una distància inicial. Les ciutats amb la baixada de bandera diürna més cara són Sant Sebastià (4,94 euros), Terol (3,80 euros), Tarragona (3,70 euros) i Bilbao (3,46 euros). És important destacar que, per a una comparativa equitativa, Facua ha ponderat aquest concepte en funció de la carrera o prestació mínima contemplada en les tarifes oficials de cada localitat.
Facua reitera la seua demanda perquè les tarifes de taxi eliminin suplements o preus fixos per a trajectes amb origen o destinació en estacions d’autobusos, trens, ports o aeroports. L’associació argumenta que no existeix una justificació per a l’increment de preus en aquests punts d’afluència regular, la qual cosa perjudica els usuaris. Així mateix, critica l’aplicació de tarifes especials durant certs horaris de cap de setmana, ja sigui mitjançant suplements o tarifes específiques, com passa a les capitals basques (Bilbao, Sant Sebastià i Vitòria), Granada, Pamplona i Sevilla. En el cas de Càceres i Mèrida, s’aplica un recàrrec sobre la tarifa nocturna si s’utilitza un taxi en cap de setmana. L’associació insisteix que no hi ha justificació per a aquest encariment, ja que el servei ofert és idèntic al d’entre setmana.
Metodologia de l’estudi
L’estudi de Facua considera la tarifa de dia aquella aplicada generalment de dilluns a divendres no festiu, des de les 6:00 o 7:00 hores fins les 22:00 o 23:00 hores, segons la ciutat. La tarifa de nit i dies festius inclou la resta d’hores laborables, diumenges, dies festius i determinades hores dels dissabtes o el dia complet. L’associació ha analitzat les tarifes vigents el desembre de 2025 a 57 ciutats espanyoles, incloent totes les capitals de província, les dos ciutats autònomes, capitals de comunitats autònomes no provincials i ciutats amb més població que les seues capitals de província (Gijón, Jerez de la Frontera i Vigo). La pujada mitjana general de les tarifes ha estat del 3,1%.