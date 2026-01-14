SEGRE

Tall de dos carrils del carrer Príncep de Viana de Lleida fins divendres per obres

Treballs per renovar una escomesa de clavegueram

Dos operaris netejant la façana de l’estació de busos. - JMA

REDACCIÓ

La Generalitat iniciarà aquest dimecres les obres per renovar una escomesa de clavegueram situada davant de l’antiga farinera La Meta que obligarà a tallar dos dels quatre carrils de circulació al carrer Príncep de Viana de Lleida, un per sentit, durant tres dies. Aquesta actuació forma part de les obres de la nova estació d’autobusos, on la façana principal estava sent netejada ahir per operaris. En les properes setmanes també es renovarà el paviment entre La Meta i el carrer Comtes d’Urgell.

