PARTITS
ERC aborda el futur urbanístic de Lleida i el model de ciutat
El Museu Morera va congregar ahir un centenar de persones en la presentació del número 9 del diari d’ERC L’Ideal, que se centra aquesta vegada en l’urbanisme i el model de ciutat, en un moment clau de la definició del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. En l’encontre, l’arquitecte i urbanista Josep Maria Ezquiaga, reconegut amb el Premi Europeu de Planificació Urbana, va pronunciar una conferència sobre com hem de pensar les ciutats del segle XXI.