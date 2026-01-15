TRIBUNALS
Suspenen el judici per abusos amb xantatges a un migrant
L’Audiència tenia previst jutjar ahir un home acusat d’abusar d’un noi migrant dient-li que si no accedia a les seues pretensions el denunciaria per la seua situació irregular. Tanmateix, el judici es va suspendre perquè el processat va argumentar que estava malalt. L’advocat de la defensa va recordar que ja s’havia assenyalat anteriorment i que també es va suspendre perquè en aquell moment l’acusat estava ingressat.
El lletrat va assegurar que l’home, que resideix a Tremp, té problemes de mobilitat i va sol·licitar al tribunal que sigui examinat per un forense que en determini l’estat mental i físic.
La Fiscalia, que sol·licita una pena d’onze anys de presó, i l’acusació no es van oposar a la suspensió. El tribunal va acordar suspendre la vista tenint en compte que l’acusat s’enfronta a una pena superior als dos anys de presó (si la pena és menor, el judici es pot celebrar sense l’acusat).
Els suposats abusos s’haurien comès el 2019 al Pallars Jussà.