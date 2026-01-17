SERVEIS
Un camió deixa sense llum 882 veïns a l’Horta
Els veïns de la partida Terme de Grealó, entre els Mangraners, la Bordeta i l’N-240, es van quedar ahir al migdia sense llum quan el tub d’un camió de repartiment de pinso que anava per un camí de la zona es va enganxar amb un cable de la línia elèctrica. El president veïnal, David Poca, va explicar que l’incident va tenir lloc a les 13.30 hores i que inicialment va afectar diverses desenes d’habitatges, encara que a primera hora de la tarda la majoria ja havien recuperat el subministrament. Va indicar que el curtcircuit provocat pel camió va afectar de quadres elèctrics de les cases més pròximes, que van fumejar i van quedar avariats. Per la seua part, un portaveu de la companyia Endesa va informar que van rebre l’avís a les 13.37 hores i que el tall de llum va afectar 882 clients, i que a les 15.50 ja s’havia restablert el servei.