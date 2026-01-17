29 FIRA DE L’OLI DE QUALITAT VERGE EXTRA INAUGURACIÓ
Dalmau insta a cooperar per competir en una Fira de l’Oli amb 51 productors
El certamen reuneix les cinc denominacions d’origen protegides (DOP) de Catalunya
Les Borges Blanques va obrir ahir la 29 edició de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra, que se celebra aquest cap de setmana amb més de 40 activitats i un centenar d’expositors, 51 dedicats a la producció d’oli, una desena més que l’any passat. El certamen va reunir ahir les 5 denominacions d’origen protegides d’oli de Catalunya.
La 29 edició de la Fira de l’Oli Verd Extra de les Borges Blanques va arrancar ahir amb un rècord de participació (51 productors), la reunió conjunta de les cinc DOP d’oli catalanes (Les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià i Empordà) i un missatge clar: cooperar per competir en un context de costos a l’alça, sequera i incerteses comercials.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que va inaugurar el certamen, i l’alcalde de les Borges, Josep Farran, van reivindicar el paper de la capital de les Garrigues com a referent del sector oelícola i motor de la cohesió territorial. El conseller va situar l’oli d’oliva verge extra català com “una marca i un dels millors del món”.
Quant a l’acord comercial amb Mercosur, va insistir en la necessitat de diversificar mercats, va defensar que el sector primari és “clau per a Catalunya” i va demanar “cooperar i garantir un comerç just i de qualitat”. Va fer una crida a aprofitar la situació per diversificar mercats davant de l’amenaça dels aranzels.
L’alcalde de les Borges, Josep Farran, va defensar la necessitat d’articular “un ecosistema plural” de l’oli que no es construeixi sols des de l’àrea metropolitana, aprofitant la centralitat històrica de la capital de les Garrigues, amb més de 150 anys de tradició oleícola, que s’ha convertit en un referent.
Per la seua part, els productors van celebrar la producció actual després de tres campanyes fluixes per la sequera. La DOP Garrigues preveu una producció propera als sis milions de quilos, el doble que el 2024, quan es van assolir els 3,5 milions.
Des del sector van denunciar que la pressió a la baixa dels preus està marcada per la gran producció d’altres zones de l’Estat, especialment Andalusia, el pes de les quals al mercat internacional arrossega les cotitzacions catalanes.
Actualment, una garrafa de cinc litres d’oli d’oliva verge extra es comercialitza entre 35 i 42 euros. Tanmateix, “35 euros és pagar uns costos de producció”, la qual cosa significa que “necessitem que el cost de l’oli baixi com a mínim 8 euros” per litre per ser rendible.
Van apostar pel valor afegit de l’oli envasat i de marca, per vendre més producte cada any, i la necessitat de comptar amb reg de suport per evitar l’abandó de finques i garantir la viabilitat de les explotacions a mitjà termini. Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va dir que la fira representa un sector estratègic per a Lleida i que forma part de la identitat i l’economia del territori.
Premi Cultura de l’Oli a les cinc DOP catalanes per la defensa del sector
Les cinc DOP d’oli de Catalunya, Les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià i Empordà, van ser guardonades amb el Premi Cultura de l’Oli de la Fira per la seua promoció, defensa i difusió de la cultura de l’oli d’oliva, la seua qualitat, la identitat territorial i el futur del sector oleícola català. Els cinc presidents van apuntar que fa anys que treballen conjuntament i que el futur passa per reforçar aquesta col·laboració per guanyar pes en un mercat molt competitiu. Van posar d’exemple la primera fira de l’oli català a Barcelona l’any passat, en la qual van atansar al consumidor les diferents varietats de l’oli d’oliva verge extra català.