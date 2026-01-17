SUCCESSOS
Troben l’ADN del presumpte assassí de pagesos en vehicles de les víctimes
Testimonis assenyalen que l’assassinat a Vilanova de la Barca no es va poder defensar de l’atac. L’acusat declara davant del jutjat de Lleida per videoconferència
El suposat assassí de Ramon Rossell, l’agricultor de Vilanova de la Barca de 84 anys atacat a la seua finca el 5 de gener del 2024, va declarar ahir davant del jutjat de Lleida. Ho va fer per videoconferència des del Centre Penitenciari Pamplona 1, en el qual va ingressar a l’abril al ser extradit des de França, on va fugir després de l’assassinat al Segrià. La investigació constata que es van trobar mostres de l’ADN de l’acusat, El Mourabit Ahmmar, al vehicle de Rossell, que va robar l’homicida per fugir a França. En aquest cas, es va localitzar el perfil genètic del processat al volant i al cinturó del turisme. El mateix ADN es va trobar al vehicle d’una altra víctima el 21 de desembre del 2023 a Ribaforada (Navarra), el vehicle del qual va robar i va abandonar al polígon industrial El Segre, sent localitzat el 31 de desembre del 2023. Cinc dies després, es va cometre l’assassinat de Vilanova de la Barca. També està imputat per un altre assassinat anterior, el 23 de novembre, d’un pagès de 68 anys que va ser trobat mort en un oliverar amb nombroses ganivetades a Tudela.
Pels dos crims de Navarra ja havia passat a disposició i esperava fer-ho pel de l’agricultor de Vilanova de la Barca. Ahir, es va acollir al seu dret a no declarar. Sí que ho van fer cinc testimonis. Alguns van constatar que la víctima tenia una complexió molt forta per a la seua edat, per la qual cosa van considerar que es va tractar d’“un atac sorprenent”, ja que no tenia cap senyal de defensa. Així mateix, en el moment del crim la víctima estava podant. Tant la Fiscalia com l’acusació particular, exercida per la família de Rossell i representada per l’advocat Carles López, van sol·licitar la presó preventiva. Segons López, després d’un temps en què la causa va estar aturada, s’està avançant, la qual cosa, va dir, “tranquil·litza la família”. De moment, els tres assassinats s’instrueixen per separat. El Mourabit Ahmmar, que ja havia estat condemnat per gihadisme, va ser arrestat el 25 de març del 2024 a Besiers, a França. En la confirmació del seu ingrés a la presó, l’Audiència de Navarra va alertar del seu caràcter violent. Ja abans del primer crim havia amenaçat un altre home amb un matxet per ocupar la seua caravana.