Veïns de Balàfia, contra l’alarma pel hub cívic
Veïns i entitats socials de Balàfia han convocat una assemblea demà a les 17.00 hores al centre cívic per debatre sobre el hub que preveu la Paeria a l’antic col·legi, amb un allotjament temporal per a persones sense llar, sota el lema Ni rebuig ni pedaços: fer barri. Argumenten, en aquest sentit, que “davant de l’augment de missatges alarmistes i discursos d’odi” han decidit “fer un pas endavant per defensar l’acollida, la convivència i el dret a viure en un barri digne per a tothom”. Han difós també un vídeo per “explicar una mirada alternativa al relat de la por”.