BARRIS
Més de 350 veïns es manifesten en contra de l’alberg a Balàfia
Per segon diumenge, i anuncien que crearan una plataforma sense polítics
Entre 350 i 450 veïns del barri de Balàfia de Lleida es van manifestar ahir, per segon diumenge consecutiu, contra el projecte de la Paeria d’instal·lar un allotjament temporal per a persones sense llar a l’antic col·legi del carrer Valls d’Andorra, en el marc del hub cívic que preveu també un espai per a dones víctimes de violència masclista i un altre per a activitats comunitàries.
Els manifestants van recórrer el barri, tallant el trànsit, portant pancartes i fent sonar xiulets, cassoles, tambors i botzines, així com corejant els lemes No a l’alberg, Balàfia decideix i No a l’alberg, Balàfia no es ven. Van llegir un manifest en el qual reclamen a l’ajuntament “escoltar els veïns, revisar el projecte i obrir un procés de participació real.”
Hi van assistir regidors del Partit Popular i Vox, així com representants d’Aliança Catalana, però un portaveu dels veïns va afirmar que, encara que agraeixen el seu suport, crearan una plataforma independent, sense polítics en actiu en primera línia per seguir amb les mobilitzacions. Per diumenge vinent ja s’ha programat una tercera marxa i els veïns asseguren que no pararan fins que aconsegueixin frenar el projecte.
També han iniciat una recollida de firmes, per sumar-les a les més de 4.000 que ja va recollir el PP fa un any, i entregar-les al consistori com a plataforma veïnal.
Espai contra dicursos d’odi i l’estigmatització de vulnerables
Veïns i entitats de Balàfia van organitzar ahir una reunió, sota el lema Ni rebuig ni pedaços, per combatre els “discursos d’odi” que consideren que s’estan generant entorn del projecte d’alberg i evitar l’“estigmatització de col·lectius vulnerables”. Hi van assistir unes vuitanta persones, que es van dividir en dos grups. Portaveus de la iniciativa, que van qualificar com “un espai de diàleg”, van constatar que “falta informació” sobre el projecte i “instrumentalització de difentes partits”. Van apostar per un “sí crític” a aquest equipament.